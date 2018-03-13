Трамп провел экстренные переговоры с Мэй по делу Скрипаля

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает Reuters.

В частности, политики обсудили расследование отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Трамп выразил Мэй поддержку в этом вопросе.

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Также президент США заявил, что Россия должна предоставить «недвусмысленные ответы» по делу Скрипаля.

Ранее сообщалось, что Мэй обсудила «российский след» в отравлении Скрипаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.