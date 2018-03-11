Трамп рассказал о своем новом лозунге для президентской кампании

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о своем лозунге для президентской кампании 2020 года. Об этом сообщает NBC News.

«Новым лозунгом станет «Сохраним Америку великой». Но мы можем добиться этого только в том случае, если будет выбирать людей, которые будут следовать нашей повестке дня и бороться за наши ценности», — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что госслужащим США запретили демонстрировать символику предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа на работе, так как он фактически объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства на выборах 2020 года.