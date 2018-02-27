Песков: в Кремле не следят за ситуацией с обвинениями Слуцкого в домогательствах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией, связанной с обвинениями в домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Нет, не следят», — ответил Песков на соответствующий вопрос «Газеты.Ru».

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Ранее в СМИ появилась информация о якобы имевших место домогательствах Слуцкого к трем журналисткам, работавшим в Госдуме. Женщины сообщили об этом анонимно.

Сам Слуцкий заявил РИА «Новости», что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за обвинения в домогательствах к журналисткам. Он назвал эти обвинения провокацией.

«В данном случае речь идет не о харассменте. Все, кто меня хотя бы сколь-либо знает, представляют, что я вряд ли способен на подобного рода поступки», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что вся эта ситуация возникла «в преддверии выборов» и назвал эту ситуацию «просто грубым приемом в период предвыборной кампании».