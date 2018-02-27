Посол США: проблемы в отношениях с Россией будут всегда

Посол США в России Джон Хантсман предупредил, что проблемы в отношениях между Вашингтоном и Москвой будут всегда. Об этом он сказал, выступая перед студентами и преподавателями казанских вузов, передает РИА «Новости».

«Проблемы в отношениях с Россией будут всегда. Их необходимо решать постепенно, но при этом необходимо помнить, что не [нужно] откатываться назад именно в развитии бизнес-отношений, в инвестициях, в поддержании контактов между простыми людьми», — сказал Хантсман.

Ранее дипломат заявил, что отношения между США и Россией на уровне граждан остаются дружественными, несмотря на разногласия на уровне правительств.