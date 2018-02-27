Глава ЦИК удивилась отсутствию трех кандидатов на предвыборных дебатах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выразила удивление, что на предвыборных дебатах в эфире Радио России отсутствовали три кандидата из четырех, сообщает РИА «Новости».

«Следующая информация, сегодня меня она очень удивила: когда мы сегодня разговаривали с одним из кандидатов, Владимиром Вольфовичем Жириновским, я с удивлением узнала, что на первые дебаты в прямом эфире на радио пришёл только он один», — сказала Памфилова.

Реклама

26 февраля на Радио России прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. В студию пришел только кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский, еще трое — Павел Грудинин, Ксения Собчак, Борис Титов — не участвовали в дебатах, а отправили своих доверенных лиц.

Ранее сообщалось, что Верховный суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Владимира Путина.