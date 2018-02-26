В МИД Великобритании вызвали российского посла

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон вызвал в ведомство посла России Александра Яковенко в связи с ситуацией в сирийской Восточной Гуте, сообщается в заявлении Джонсона на сайте британского МИДа.

«Я пригласил посла России в министерство иностранных дел и расспросил о планах его страны по осуществлению Резолюции 2401 (резолюция СБ ООН по гумпаузе в Сирии — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

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Также Джонсон поручил британской комиссии ООН инициировать встречу Совета Безопасности Организации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил ввести в Восточной Гуте гумпаузу.