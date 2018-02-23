Госдума пригласила на выборы-2018 почти 250 иностранных наблюдателей

Госдума пригласила на выборы президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года, почти 250 представителей 74 стран в качестве наблюдателей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Думы по международным делам Леониды Слуцкого.

«Госдума приглашает на выборы президента 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ решила направить на выборы 111 наблюдателей.