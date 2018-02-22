Госдеп заявил о «провале» Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Астанинский процесс по Сирии провалился из-за ситуации в Восточной Гуте, передает РИА «Новости».

«Это (ситуация в Восточной Гуте — «Газета.Ru») также проливает свет на то, что мы обсуждали много раз… это Астанинский процесс. Это то, по поводу чего США задают много вопросов: участвуют ли США в Астане? Хорошая ли вещь — Астана? Это показывает провал Астанинского процесса», — сказала Науэрт.

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Она добавила, что поддержка Россией и Ираном правительства Сирии показывает, что Москва «несет уникальную ответственность» за все, что происходит в стране.

Ранее сообщалось, что при обстреле боевиками администрации провинции Деръа в Сирии пострадали девять человек.