Постпреда США в ООН попросили не называть российские власти «режимом»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к своей коллеге из США Никки Хейли с просьбой не называть российское руководство «режимом», передает РИА «Новости».

«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия», — сказал Небензя.

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Он также подчеркнул, что власти Сирии также являются законным правительством, «нравится это кому-то или нет».

Ранее Небензя заподозрил Хейли в симпатиях к России.