Джабаров: Россия рассмотрит ответные меры при введении санкций против «списка Мюллера»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае введения США санкций против россиян, попавших в «список Мюллера», Россия рассмотрит ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы первые шаги не делаем, тем более, что пока это только слова. Посмотрим, как в конечном счете поступит американское руководство, и если такие санкции будут все же введены, в зависимости от этого можем рассмотреть ответные меры», — сказал Джабаров.

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Он отметил, что американская сторона не предоставила доказательств того, что указанные россияне участвовали в «сговоре против США».

«Совершенно непонятно, каким образом они могли повлиять на политические процессы внутри США», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что Госдеп США может ввести санкции против россиян, которые оказались в «списке Мюллера».