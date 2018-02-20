Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Думаю, будет глубоко символично, если именно сегодня, через четыре года после начала агрессии, именно в этот день, 20 февраля, мы с вами обсудим и я подпишу очень важный закон. Этот закон, с одной стороны, отражает мою стратегию как президента, как Верховного главнокомандующего, возвращение оккупированных территорий под украинский суверенитет. В этом законе мы квалифицируем российское государство как государство-агрессор», — заявил Порошенко.

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По словам Порошенко, закон по Донбассу не нарушает минские договоренности, это рамочный закон.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал украинский закон о реинтеграции Донбасса.