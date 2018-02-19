Лавров увидел в действиях США попытки «расчленить» Сирию

Глава МИД России Сергей Лавров высказал опасения, что действия американской стороны в Сирии направлены на расчленение страны, сообщает «Интерфакс».

«Мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками Сирию расчленить. Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать на земле, прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и границей с Сирией с Ираком и с Турцией», — сказал Лавров.

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По его словам, заявления США о том, что их единственной целью является противодействие ИГИЛ и сохранение территориальной целостности Сирии, необходимо подтверждать конкретными делами.

Ранее Лавров увидел в действиях США попытку создать квазигосударство в Сирии.

ИГИЛ — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.