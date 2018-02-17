Памфилова рассказала о подарках голосующим на выборах впервые

Региональные избиркомы сами определят, что подарить молодым людям, которые проголосуют на выборах президента впервые. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, передает РИА «Новости».

«У нас до 7 миллионов молодых ребят, они в этот раз впервые могут проголосовать. В каждом регионе что-нибудь скромненькое, но достойное, может быть, значок, цветочек, шарик, может быть флешка, может еще что-то. Мы дали волю фантазии наших регионов — как они хотят, скромненько отметить», — рассказала Памфилова.

Глава ЦИК также посоветовала быть аккуратнее с селфи в день выборов.