Климкин о встрече с Лавровым: пока ни о чем не договорились

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Мюнхене обсудил вопрос миротворческой миссии в Донбассе, но ни к какой договоренности не пришли, сообщает «Интерфакс».

«Пока что мы не договорились ни о чем», — сказал Климкин по итогам встречи.

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Как сообщили в МИД России, министры иностранных дел России и Украины в ходе краткой встречи «на полях» конференции по вопросам безопасности в Мюнхене обсудили урегулирование в Донбассе и реализацию минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Лавров и Климкин в Мюнхене проговорили почти час/