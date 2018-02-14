В Нидерландах нашли замену солгавшему о встрече с Путиным главе МИД

Флаг Нидерландов на одной из улиц города Делфт накануне парламентских выборов, 14 марта 2017 год Yves Herman/Reuters

Должность министра иностранных дел Нидерландов, которую освободил Халбе Зейлстра, солгавший о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, займет министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Сигрид Каг, передает De Telegraaf.

Сообщается, что Каг будет временно совмещать обе позиции.

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О назначении Каг сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее сообщалось, что Рютте назвал правдивыми слова экс-главы МИД о России.