Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь в расследовании крушения Ан-148

Президент России Владимир Путин накануне в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за соболезнования и предложение о помощи в расследовании причин авиакатастрофы АН_148, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, президент России выразил признательность американскому коллеге за выражение соболезнования в связи с недавней авиакатастрофой.

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«Что касается готовности оказать помощь в расследовании причины авиакатастрофы, президент также выразил благодарность за изъявление такой готовности и информировал своего американского коллегу о работе, которая ведется по линии МАК», — добавил Песков.

Накануне сообщалось, что Трамп заявил Путину о готовности помочь в расследовании крушения Ан-148.