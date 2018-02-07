СМИ выяснили, где Путин может проголосовать на выборах президента

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах главы государства 18 марта в Севастополе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Газета указывает, что на предыдущих федеральных выборах Владимир Путин всегда голосовал в Москве. Однако после изменения законодательства в 2017 году голосовать можно не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.

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Близкий к администрации президента источник издания утверждает, что Путин может проголосовать на президентских выборах в Севастополе. В то же время другой источник считает, что глава государства вряд ли покинет столицу 18 марта.

«Рассматриваются сценарии, по которым Владимир Путин проголосует либо в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов, либо в регионе, где может быть низкая явка избирателей», — подчеркнул один из источников.

Выборы президента России 18 марта пройдут в Крыму и Севастополе впервые. Полуостров вошел в состав России также 18 марта.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины захотели сорвать выборы президента России в Крыму.