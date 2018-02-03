В МИД России назвали ядерную доктрину США лицемерной и антироссийской

В МИД России разочарованы содержанием новой ядерной доктрины США. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В МИДе отметили «конфронтационный заряд и антироссийскую направленность» доктрины, в которой США ссылаются на проводимую российской стороной модернизацию ядерных сил и якобы возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Такой подход не имеет ничего общего с реальным положением дел, подчеркнули в ведомстве.

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Российская сторона отметила в доктрине наличие антироссийских клише и искажение фактов. В МИДе опровергли утверждение, что Россия якобы отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, и подчеркнули, что страна соблюдает все международные обязательства.

«C учетом изложенного лицемерными выглядят содержащиеся в доктрине пассажи о заинтересованности Вашингтона в «стабильных отношениях» с нами и настрое на конструктивную работу в интересах снижения соответствующих рисков», — говорится в заявлении.

Российская сторона заявила о готовности к поиску совместных с США решений для накапливающихся проблем, что поможет поддержать стратегическую стабильность. Также в ведомстве сообщили, что после описанных в доктрине американских подходов Россия будет принимать меры по обеспечению собственной безопасности.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не является другом США.