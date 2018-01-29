Посол США объяснил публикацию «кремлевского доклада»

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что публикация «кремлевского доклада» является реализацией закона, принятого полгода назад. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это закон, который был принят полгода назад, не что-то новое», — сказал Хантсман.

По его словам, «не нужно оглядываться назад» в отношениях России и США.

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«У нас был сложный год, возможно, самый сложный из всех. 2018 должен быть лучше», — отметил Хантсман.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация «кремлевского доклада» США ничего не означает.