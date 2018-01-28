Турция не пустила катер с греческим министром к спорным островам

Корабли Береговой охраны Турции не пустили военный катер с министром обороны Греции Паносом Камменосом войти в акваторию Кардакских скал в Эгейском море, сообщает Anadolu.

Отмечается, что Камменос хотел высадиться на Кардакские скалы и возложить там венок. По данным МВД Турции, после предупреждения турецкой стороны катер с греческим министром покинул турецкие территориальные воды.

Кардакские скалы расположены в Эгейском море к западу от побережья Бодрума.