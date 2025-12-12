Продюсера «Ласкового мая» могут заочно арестовать

Продюсера «Ласкового мая» Разина могут заочно арестовать по делу о мошенничестве

Следствия направило в суд ходатайство о заочном аресте продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных Таганского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Разину А. А. меры пресечения в виде заочного ареста», — говорится в электронной картотеке.

24 ноября адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие предъявило Разину обвинение в крупном мошенничестве за то, что он несколько лет использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов. Позднее следователи заявили, что он заработал таким образом около 500 млн рублей. Сейчас Разин скрывается от уголовного преследования в США.

Ранее сообщалось, что в деле Разина может появиться новый эпизод с участием Шатунова.