В украинском городе произошли взрывы

В городе Павлограде Днепропетровской области, который находится на юго-востоке Украины, произошли взрывы. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Позже издание «Общественное. Новости» заявило о новых взрывах в этом населенном пункте.

В данном регионе действует воздушная тревога.

11 декабря в Киеве возле станции метро «Харьковская» произошел взрыв. Полиция украинской столицы подтвердила эту информацию, сообщив о детонации «неизвестного устройства».

Прошлой ночью взрывы раздавались в Полтавской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управлениыя и связи.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом российских ракет.