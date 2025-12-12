Мединский назвал одного из украинских лидеров «агрессивном инопланетянином»

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о неудачном опыте взаимодействия с одним из украинских лидеров, которого он охарактеризовал как «агрессивного инопланетянина», передает РИА Новости.

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин», — сказал он, выступая на форуме «Вместе победим» в Национальном центре «Россия».

11 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках решения конфликта на Украине может быть вынесен на голосование.

СМИ публикуют подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал об оставшихся разногласиях Украины с Россией.