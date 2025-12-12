На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венеции женщина врезалась в мост на угнанной лодке

ANSA: в Венеции женщина угнала лодку и врезалась в мост Риальто
Manuel Silvestri/Reuters

В Венеции женщина угнала грузовую лодку курьерской доставки и врезалась на ней в мост Риальто. Об этом сообщает агентство ANSA.

По информации журналистов, в результате инцидента значительные повреждения получила одна мраморная балюстрада.

Лодка столкнулась с тремя колоннами у основания моста, после чего женщина выбралась на берег и попыталась скрыться, однако полицейские задержали ее. Как уточняет Corriere della Sera, несколько посылок оказались в воде Большого канала. Информация о мотивах женщины и размере ущерба пока не раскрывается.

В декабре 2024 года сообщалось о поимке в Колумбии россиянина, который угонял на родине и за границей яхты и катера и, предположительно, девять лет назад расправился с человеком. Среди прочего, подозреваемый успел украсть катер у начальника главка МВД и яхту за 30 млн рублей. После этого мужчина скрывался за рубежом, но в итоге попался колумбийской полиции и был передан России.

Ранее в Новоульяновске девушка угнала машину у знакомой, уехавшей на время из города.

