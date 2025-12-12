На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский рассказал об оставшихся разногласиях Украины с Россией

Зеленский: Россия и Украина не устранили разногласия по поводу контроля над ЗАЭС
Valentyn Ogirenko/Reuters

Между Россией и Украиной по-прежнему есть разногласия относительно контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, Москва намерена сохранить контроль над станцией. В свою очередь, Киев считает, что при таком раскладе ЗАЭС перестанет работать, добавил Зеленский.

Политик подчеркнул, что позиция украинской стороны заключается в том, что необходимо вывести с территории объекта российские войска и создать демилитаризованную зону, а впоследствии пустить туда специалистов с Украины для выбора модели управления совместно с партнерами. При этом украинский лидер отметил, что США могут забрать станцию «под себя».

«По состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, — пока сложно сказать», — сказал он.

Как пишет Axios, Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США с требованием скорейшего принятия плана главы Белого дома Дональда Трампа из 20 пунктов. Среди главных требований — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения, которые включают предложения по территориям и контролю над Запорожской АЭС. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
