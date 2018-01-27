МИД России приветствовал решение ООН направить де Мистуру в Сочи на конгресс нацдиалога

Москва приветствует решение генсека ООН направить спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру в Сочи для участия в работе конгресса сирийского нацдиалога. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ведомстве добавили, что 25-26 января в Вене состоялся девятый раунд межсирийских консультаций. В ходе мероприятия продолжилось обсуждение путей политического урегулирования кризиса в Сирии.

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«В этой связи «на полях» венской встречи между российской стороной и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов. В Москве отмечают важное заявление С. де Мистуры, сделанное по итогам венского раунда, и приветствуют решение Генсекретаря ООН А.Гутерреша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о согласии курдов участвовать в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи.