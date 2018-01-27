Хантсман рассказал о желании Трампа улучшить отношения с Россией

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что президент Дональд Трамп хотел бы видеть улучшение российско-американских отношений, сообщает «Интерфакс».

«Я знаю, что президент хотел бы видеть улучшение отношений. Я думаю, он хотел бы больше времени уделять отношениям с Россией как таковым, он уже много говорит об отношениях и показал свою приверженность этому. Сейчас мы должны показать некоторые признаки прогресса и двигать их в более позитивном направлении, что создаст предпосылки для общения на уровне глав государств», — сказал Хантсамн.

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Посол констатировал, что в настоящее время отношения между странами никуда не двигаются.

«Мы должны подняться и двигаться дальше, начать добиваться прогресса по различным проблемам. Я думаю, что контроль над вооружениями будет хорошим моментом, где мы увидим шаг в очень важном направлении. Я думаю, что это действительно важно», — отметил Хантсман.

В качестве примера области, где США и Россия работают с должной ответственностью, посол привел Сирию, где , по его словам, «слишком много дезинформации и пропаганды о действиях США».

«Мы общаемся, мы устраняем конфликтные ситуации там, где это необходимо, и мы доказываем то, что мы можем удерживать режим прекращения огня», — сказал Хантсман.

Ранее Хантсман призвал США и Россию приложить больше усилий для улучшения отношений.