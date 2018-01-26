МИД: санкции демонстрируют на весь мир беспомощность США

Министерство иностранных дел России прокомментировало введение американской стороной дополнительных санкций в отношении ряда россиян и российских компаний.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», — заявили в министерстве.

Реклама

В ведомстве также обратили внимание на то, что посол США в России Джон Хантсман опубликовал статью, в которой выразил стремление к улучшению отношений между странами за несколько часов до введения санкций.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России.