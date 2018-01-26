Посольство России поделилось тревогой из-за заявлений минобороны Британии

В российском посольстве в Лондоне прокомментировали слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что может привести к «тысячам и тысячам» жертв.

«С тревогой констатируем нарастание агрессивной риторики британских официальных лиц в отношении России. Последним примером, подтверждающим эту опасную тенденцию, являются высказывания Г.Ульямсона. Вызывает вопрос, какую цель преследуют такие заявления и понимает ли британская сторона их истинную цену», — сказал представитель посольства.

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Он также отметил, что в британском обществе есть разрыв между «мнением о необходимости нормализации отношений между нашими странами и агрессивными заявлениями военно-политических кругов».

Ранее в Минобороны ответили на слова британского министра об «агрессивных планах Москвы».