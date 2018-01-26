Посол США хочет встретиться с чиновниками Кремля и министрами

Посол США в России Джон Хантсман намерен встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, кремлевскими чиновниками, руководством спецслужб России. Об этом сообщается в твиттере посольства США в России.

«Посол США верит в диалог и всегда готов встречаться с российскими официальными лицами», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что запрошены следующие встречи: Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Шувалов, Антон Вайно, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Бортников, Александр Новак, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Герман Греф, Татьяна Москалькова, Вероника Скворцова,

Как отметили в дипмиссии, «только что» был направлен еще один запрос на встречу — с вице-премьером правительства России Аркадием Дворковичем. Но фотографии Хантсман позирует с этим запросом.