Песков рассказал, в чем совпадают позиции Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что он надеется на построение диалога с Москвой полностью совпадает с позицией, обозначенной президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Это полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал президент России Владимир Путин», — ответил Песков.

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Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Трампа на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Трамп, прибывший в Конгресс-центр в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, заявил, что настроен на диалог с Россией.