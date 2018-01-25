Минюст восстановил переписку ФБР о «секретном сообществе» против Трампа
Министерство юстиции США сообщило о восстановлении переписки сотрудника ФБР Питера Стрзока и юриста ФБР Лизы Пейдж с отстраненным спецпрокурором по «делу России» Робертом Мюллером, передает Reuters.
Ранее СМИ рассказали о «секретном сообществе» против президента США Дональда Трампа в ФБР и минюсте США.
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Инспектор Майкл Горовиц заявил, что не будет возражать против того, чтобы переписка была продемонстрирована комитетам конгресса.
Ранее Трамп обвинил Samsung в потере переписки «любовников из ФБР».