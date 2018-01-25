Турция обвинила США в нарушении всех обещаний по курдам в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США в нарушении всех обещаний, данных по вопросу с курдскими вооруженными формированиями в Сирии (YPG), передает РИА «Новости».

«От (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона пришло предложение насчет создания 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии. Я спросил, что он имеет в виду. Мы тоже говорим о зоне безопасности, но можем по-разному рассматривать ее с США, ждать разного от создания такой зоны. Но даже если искренне они это говорят — все равно нужно доверие. Я объяснил, почему у нас нет доверия сейчас к США: они не сдержали ни одного слова, данного нам по теме YPG», — сказал Чавушоглу.

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По его словам, для обсуждения данного предложения Турции и США необходимо повысить уровень доверия.

Ранее Чавушоглу заявил об уничтожении 300 курдских боевиков в Сирии.