Собянин отверг связь «школьных референдумов» с задачей повышения явки на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин не увидел связи в том, что школьные референдумы в столице проходят в день выборов президента России для того, чтобы повысить явку, передает «Интерфакс».

«Что касается школьных референдумов, мне кажется, это не для явки. Это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе», — сказал Собянин.

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По его мнению, это никак не скажется на явке, а, наоборот, «вызовет шероховатости при движении избирателей».

Ранее межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы выступил с инициативой провести параллельно с выборами президента России 18 марта «школьные референдумы» по актуальным вопросам