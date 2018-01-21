Король Иордании: Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины

Король Иордании Абдулла выразил обеспокоенность решением Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и заявил, что решение палестино-израильского конфликта может быть только двугосударственным. Об этом сообщает Reuters.

Во время переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом он повторил, что Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства.

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По словам короля, решение США приведет к росту радикализма и усилит вражду между мусульманами и христианами.

«Мы считаем, что Иерусалим является ключом для мусульман и христиан, так же как и для евреев. Это ключ к миру в регионе, позволяющий мусульманам бороться с некоторыми из главных причин радикализации», – сказал Абдулла.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс намерен посетить с визитом Египет, Израиль и Иорданию.