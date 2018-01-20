Трамп и Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства
Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент отметил, что продолжит убеждать конгресс принять оборонный бюджет, который позволит восстановить ВС США», — говорится в сообщении.
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Трамп также подчеркнул роль конгресса в потенциальном прекращении работы правительства, так как именно от него зависит утверждение бюджета.
Ранее в Белом доме оценили шансы на «закрытие» правительства.