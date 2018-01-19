В Белом доме оценили шансы на «закрытие» правительства

Шансы на прекращение работы американского правительства из-за неутвержденного бюджета растут. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

В то же время директор Белого дома по бюджету Мик Малвейни заявил, что шансы на «закрытие» правительства — 50 на 50.

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Другие неназванные сотрудники американской администрации отметили, что ситуация «не выглядит хорошо».

В пятницу, 19 января, конгресс США должен утвердить временный бюджет для правительства. В противном случае оно приостановит работу.