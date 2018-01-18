Тиллерсон: Россия не соблюдает все санкции против КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не применяет все санкции против КНДР, передает Reuters.

«Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет некоторые санкции», — заявил Тиллерсон.

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По его словам, Россия не соблюдает санкции в первую очередь в отношении поставок топлива, однако на другие области это тоже распространяется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР «обходить» международные санкции.