Россия вряд ли когда-нибудь откажется от Крыма, поэтому США не стоит строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, написал преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в статье для National Interest.

Он отметил, что долгая общая история связывает Россию и Крым: полуостров стал российским еще в 1783 году. Россияне не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях – против Великобритании, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии в Великой Отечественной.

Реклама

По словам преподавателя, эти давние исторические события имеют значение и сейчас, так как Великобритания и Франция вступили в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий преследует НАТО: сдерживание мнимой «российской агрессии». Голдстайн написал, что угрозу безопасности Европы сейчас представляют, в основном, миграционный кризис и терроризм, а не Москва.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.