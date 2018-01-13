Один из участников встречи с Грудининым в Москве скончался во время мероприятия

В Москве один из участников встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался в ходе мероприятия, передает РИА «Новости».

Грудинин проводит встречу с доверенными лицами и представителями общественности в Центральном доме литераторов.

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По словам члена КПРФ Александра Ющенко, участнику мероприятия стало плохо.

«У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь,… из-за которой констатировали, что он мгновенно умер», — сказал Ющенко.

Отмечается, что по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова участники встречи почтили память умершего минутой молчания.

Накануне ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России.