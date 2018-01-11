Трамп разыгрывает в лотерею ужин в честь годовщины его инаугурации

Президент США Дональд Трамп организовал лотерею, в которой будут разыграно участие в ужине в честь годовщины его инаугурации, сообщает РИА «Новости».

«Присоединяйтесь ко мне за ужином с моими друзьями и семьей в честь первой годовщины нашей исторической инаугурации», — говорится в SMS-рассылке Трампа для его сторонников.

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Для участия в лотерее необходимо сделать пожертвование на политическую деятельность президента. Отмечается, что минимальная сумма пожертвования составляет $3.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.