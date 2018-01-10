Экс-советник Трампа ушел из ультраправого новостного сайта на фоне скандала

Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон покинул пост исполнительного председателя совета директоров ультраправого новостного сайта Breitbart News. Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что он занимал этот пост с 2012 года и покидал его на то время, пока был советником президента.

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18 августа прошлого года Трамп уволил Бэннона с должности стратегического советника, и уже сутки спустя Бэннон вернулся в издание.

Причины последнего разрыва не называются.

Ранее вокруг фигуры Бэннон разгорелся скандал из-за его комментариев в адрес семьи президента, опубликованных в новой книге о Белом доме.