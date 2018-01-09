Пенс посетит Израиль и Египет

Вице-президент США Майк Пенс намерен посетить с визитом Египет, Израиль и Иорданию. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Вице-президент Пенс посетит Ближний Восток от имени президента Трампа. Он посетит Египет, Иорданию и Израиль с 19 по 23 января 2018 года», — говорится в сообщении.

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Ранее американский вице-президент Майк Пенс провел встречу с властями Афганистана во время необъявленного визита.

Пенс прибыл на афганскую базу Баграм на самолете С-17 через Германию.