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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в регионе.

«На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Сигнал тревоги действовал около 10 минут.

Находящихся дома губернатор призвал не подходить к окнам. Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая.

18 мая стало известно, что в центре Белгорода произошло пять взрывов. Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу десять этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее в Белгородской области открыли ПВР для беженцев из Харьковской области.

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