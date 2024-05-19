В Британии назвали причину упадка армии королевства

Британская армия не сможет воевать в одиночку в случае полномасштабного конфликта, так как слишком долго растрачивала свои навыки, ведя борьбу с повстанцами в других странах, считает генерал-майор армии Великобритании Джеймс Мартин. Военнослужащего цитирует газета Telegraph.

«Генерал-майор Джеймс Мартин заявил, что армия пытается «вернуться в первоначальное состояние» после многих лет сосредоточения внимания на борьбе с повстанцами», — говорится в материале издания.

По словам Мартина, в настоящее время британские войска не готовы к ведению полномасштабной кампании из-за операций в Сирии, Ираке и Афганистане. Пока Соединенное Королевство участвовало в таких небольших конфликтах, его армия сократилась до наименьшего размера за последние 300 лет, а также возник дефицит комплектующих и боеприпасов.

Генерал добавил, что британская армия недоукомплектована, и ей понадобится помощь союзников в случае начала большой войны.

В феврале сообщалось, что авианосец HMS Queen Elizabeth, который является флагманом флота Великобритании, не смог принять участие в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 из-за поломки. Также ходили слухи, что власти продали авианосец Prince of Wales из-за нехватки средств на оборонные расходы страны, однако в королевском флоте заявили, что это не так.

Ранее сообщалось, что армия Британии теряет личный состав быстрее, чем восполняет.