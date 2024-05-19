Лолита возобновит карьеру после выздоровления: «Лучше песни петь!»

Певица Лолита Милявская анонсировала в Telegram-канале выход новой песни впервые после скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой.

«Скоро покажу вам трек, который был записан еще до Нового года. Купила сумасшедший второй. Поэтому я пресытилась кустами, огородами, всем чем угодно, выдохнула», — заявила артистка.

Она призналась, что возобновит карьеру исполнительницы как только вылечит глаз и нормализует давление. Певица рассказала, что у нее треснули сосуды в глазах из-за того, что она два дня подрезала кусты в городе.

«Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь!» — отметила звезда.

По словам Милявской, она уже работает с классной командой по съемках нового клипа, а также запустила в работу второй трек.

В декабре стало известно об отменах концертов Милявской после «голой» вечеринки. Артистка просила за нее не переживать и уверила, что с ней все в порядке.

В конце марта исполнительница заявила, что из-за отмен концертов больше всего потерял ее коллектив. По словам Милявской, она рассчиталась с командой лишь за те месяцы, когда она еще гастролировала по стране.

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