В одесском центре для приема фур взорвалась граната

Взрыв произошел в логистическом центре для приема грузовых автомобилей «Евротерминал», расположенном в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что на объекте детонировала граната американского производства. Сразу после взрыва на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили осколки от гранаты M-67.

По предварительной информации, боеприпас на работу принес один из охранников центра. Он же получил тяжелые травмы.

8 мая ученик одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга принес на занятия страйкбольную гранату. В какой-то момент игровой элемент, лежавший в рюкзаке подростка, детонировал.

Как рассказали в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленинградской области, в результате инцидента никто не пострадал. При этом стражи порядка провели профилактическую беседу с ребенком, принесшим в школу муляж гранаты, и его родителями.

В марте в Зеленограде москвичка заметила на одном из деревьев неизвестный предмет, похожий на гранату. Женщина попыталась убрать потенциально опасную вещь, но предмет взорвался прямо у нее в руках. Прибывшие на место медики диагностировали у нее рваную рану пальца и ушиб кисти.

Ранее в почтовом отделении в Москве взорвалась граната, лежавшая в одной из посылок.