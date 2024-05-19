Названы продукты, улучшающие работу мозга

Рыба жирных сортов, орехи, темный шоколад и зеленый чай положительно влияют на состояние мозга, рассказала «Газете.Ru» врач эндокринолог-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.

«Рацион для поддержания эффективной работы мозга должен включать рыбу жирных сортов, например лосось, сельдь, сардины, скумбрию, палтус, камбалу, кету или нерку. Такая рыба богата Омега-3 жирными кислотами, которые играют ключевую роль в процессе нейропластичности, способности нейронов изменяться и адаптироваться в ответ на новую информацию», – объяснила врач.

Кроме того, важно употреблять орехи, особенно грецкие и миндаль. Грецкие орехи богаты магнием, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и витамином Е — антиоксидантом, который помогает мозгу осуществлять когнитивные функции, например воспринимать и запоминать информацию, а также защищает клетки от повреждений. Миндаль, как и грецкий орех, содержит витамин Е и магний, а также является источником растительного белка, необходимого для строительства клеток.

«Полезен и темный шоколад с содержанием не менее 55% какао в составе. Какао-бобы содержат флавоноиды, которые способствуют нормализации холестеринового и кальциевого обмена, а также оказывают антиоксидантное действие, что позволяет мозгу «взбодриться» и работать эффективнее. Также в рационе должны быть яйца, поскольку они богаты витаминами группы В и холином. Холин участвует в процессе биосинтеза клеток головного мозга. Он также необходим для синтеза ацетилхолина — нейромедиатора, который играет важную роль в мышечном сокращении, регуляции памяти и других когнитивных функций. Витамины группы В способствуют нормальному функционированию нервной системы», – рассказала врач.

Зеленый чай тоже благоприятно влияет на работу мозга, поскольку выступает источником аминокислоты L-теанин, которая может улучшать рабочую память и повышать внимательность у людей среднего и пожилого возраста.

«Важно отметить, что не только правильное питание, но и разнообразие рациона, физическая активность, а также здоровый сон играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга», – заключила эндокринолог.

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