Промоутер Усика ответил на вопрос о переломе челюсти украинца

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, опроверг информацию о том, что боксер получил перелом челюсти в поединке с Тайсоном Фьюри, передает RT.

«Там ничего серьезного, это старое повреждение. Нет, у Усика не было перелома челюсти. Я не сомневаюсь, что он будет готов к реваншу», — сказал Красюк.

Усик победил раздельным решением судей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик в поединке с Фьюри стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Усик рассказал о тяжелой подготовке к бою с Фьюри.