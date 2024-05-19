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Украинские военные повредили линию газоснабжения в Белгородской области

Гладков: ВСУ повредили частный дом и линию газоснабжения в селе Дроновка

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Село Дроновка, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из мирных граждан не пострадал. При этом осколки снарядов, выпущенных по населенному пункту, повредили одно частное домовладение.

«Посечены кровля, фасад и забор», — уточнил глава субъекта.

Также, по словам Гладкова, урон получила местная линия газоснабжения. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб, которым предстоит восстановить объект.

Утром 19 мая министерство обороны РФ заявило о ликвидации одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Речь идет о дроне самолетного типа, который был запущен бойцами ВСУ.

Незадолго до этого в Белгородской области также сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили украинский БПЛА в Чернянском районе, где из-за атаки оказались повреждены автомобиль и два дома.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника загорелся храм.

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Обстрелы Белгородской области
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